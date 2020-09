Leonardo sarà partner tecnologico per la sicurezza dei Campionati del Mondo di sci alpino

Valeria Panigada 10 settembre 2020 - 13:06

MILANO (Finanza.com)

Leonardo sarà partner tecnologico dei Campionati mondiali di sci alpino in programma a Cortina D’Ampezzo, Belluno, a febbraio 2021. La partnership, siglata con Fondazione Cortina 2021,prevede che il gruppo fornisca una soluzione completa di video-sorveglianza e video-analisi avanzata per tutti i siti della manifestazione, con raccolta dati sul campo, analisi e classificazione delle informazioni in tempo reale. Saranno,inoltre, messi a disposizione sistemi per le comunicazioni radio per il coordinamento efficace delle attività di sicurezza e degli interventi in caso di emergenza. Il progetto prevede anche training, supporto operativo e assistenza tecnica.Oltre a Cortina 2021, Leonardo è stata partner tecnologico per la sicurezza di altri grandi eventi tra i quali il G7 di Taormina del 2017, Expo 2015, il G8 dell’Aquila del 2009, e in particolare di grandi eventi sportivi quali i Commonwealth Games 2018 e 2014, i Giochi Olimpici invernali di Sochi 2014, i Mondiali di Ciclismo 2013, le Olimpiadi invernali di Torino 2006.