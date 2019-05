Leonardo: rinnovato accordo con partner Sloane Helicopters in UK

Daniela La Cava 22 maggio 2019 - 15:08

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha annunciato di avere rinnovato l'accordo di distribuzione in Gran Bretagna con il partner sul mercato britannico e irlandese Sloane Helicopters (Sloane). L’intesa, che è stata siglata al Salone EBACE in corso a Ginevra, riguarda l’estensione dell’accordo di distribuzione nel periodo 2019-2021 per i modelli AW109 GrandNew, AW109 Trekker e AW169 in configurazione VIP, con una previsione di vendita di almeno 8 elicotteri entro il 2021. Leonardo ha precisato che Sloane ha già siglato l'accordo per l'acquisto dei due modelli AW109 Vip. La partnership con Sloane, si legge nella nota, ha portato alla vendita di circa 80 elicotteri fino ad oggi.