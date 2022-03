Leonardo rafforzerà la sorveglianza navale del Qatar

Giulio Visigalli 22 marzo 2022 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Leonardo fornirà alla marina del Qatar un centro operativo navale (Naval Operation Centre - NOC) per garantire al Paese il monitoraggio e il pieno controllo di acque territoriali, Zona Economica Esclusiva (EEZ) e spazi di mare adiacenti.Il NOC si avvarrà di tecnologie e sistemi innovativi, e consentirà la piena integrazione delle componenti aeree e marittime, aumentando la cooperazione con le agenzie nazionali preposte alla sicurezza marittima.Questo importante successo rafforza la collaborazione tra le Forze Armate e l’industria dei due Paesi, ed è stato raggiunto grazie all’esperienza di Leonardo nella progettazione e sviluppo di sistemi capaci di garantire la cooperazione tra tutte le piattaforme aeree, terrestri e marittime, di superficie e subacquee.Il settore navale rappresenta un forte presidio per Leonardo che sta giocando un ruolo chiave nella protezione del Qatar, dove è presente da quasi 25 anni.Intanto a Piazza Affari Leonardo si muove al momento in rialzo dell’1% trovandosi a quota 9,11 euro.