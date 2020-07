Leonardo rafforza supporto finanziario a filiera di fornitori

Daniela La Cava 31 luglio 2020 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

Leonardo conferma l’impegno di contribuire al rafforzamento della struttura industriale e della competitività della filiera italiana del settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S) sui mercati internazionali, anche in questo momento di particolare complessità indotta dalla situazione pandemica in atto. In un contesto di ulteriore necessità di adeguate fonti di liquidità, l'ex Finmeccanica ha rafforzato il pacchetto di soluzioni e strumenti a disposizione dei propri fornitori, con particolare focus alle Pmi, per assicurare continuità e sviluppo ai programmi del settore AD&S strategico per il sistema-Paese.In particolare, Leonardo ha sottoscritto con alcuni factors, banche e istituti finanziari che già supportano la supply chain del gruppo dei protocolli di intesa che, attraverso la valorizzazione della filiera, possano consentire di preservare l’accesso al credito dei fornitori italiani small-mid size del comparto.Leonardo ha indicato i partner della iniziativa che sono: Banca Nazionale del Lavoro e International Factors Italia – IFITALIA (Gruppo BNP Paribas), Cassa Depositi e Prestiti e SACE, Intesa Sanpaolo, UniCredit e UniCredit Factoring, Banco BPM, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Agricole Italia Spa e Eurofactor Italia SpA (Gruppo Crédit Agricole), UBI Banca e UBI Factor.