Leonardo: programma Eurofighter con Kuwait procede in linea con aspettative, società non oggetto di indagine

Titta Ferraro 25 gennaio 2022 - 13:48

MILANO (Finanza.com)

Il programma Eurofighter con il Kuwait sta procedendo in linea con le aspettative e con successo sul fronte delle consegne, delle milestones contrattuali e degli incassi. Così Leonardo replica ai rumor circa indagini in Kuwait che riguardano due alti ufficiali miliatri accusati dal governo di presunta corruzione nell'acquisto di aerei da combattimento Eurofighter Typhoon a seguito di un'inchiesta sul prezzo eccessivo della commessa.Leonardo precisa che non è oggetto di una indagine giudiziaria in relazione al programma Kuwait. A dicembre 2021 sono stati consegnati i primi due velivoli, a cui seguirà la consegna degli altri come previsto dal piano. "La nostra relazione contrattuale con il Kuwait è sempre stata improntata a canoni di massima trasparenza oltre che piena correttezza. Leonardo non ha alcuna evidenza di criticità e ogni singola transazione è puntualmente soggetta a procedure e verifiche di congruità", precisa la nota del colosso della Difesa guidato da Alessandro Profumo.A Piazza Affari il titolo Leonardo, che era arrivato a cedere il 6% stamattina, segna -4,12% a 6,33 euro.