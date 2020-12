Leonardo: precisazioni su provvedimenti della Procura di Napoli

Daniela La Cava 7 dicembre 2020 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

In merito ai provvedimenti adottati nel fine settimana dalla magistratura di Napoli, Leonardo rende noto che l’inchiesta è scaturita da una denuncia presentata dalla stessa sicurezza aziendale alla quale ne hanno poi fatto seguito altre. "Le misure riguardano un ex collaboratore non dipendente di Leonardo e un dipendente, non dirigente, della società", si legge nella nota dell'ex Finmeccanica nella quale si precisa che l'azienda, ovviamente parte lesa in questa vicenda, ha fornito fin dall’inizio e continuerà a fornire la massima collaborazione agli inquirenti per fare chiarezza sull’accaduto e a propria tutela".La società guidata da Alessandro Profumo precisa infine che "dati classificati ossia strategici sono trattati in aree segregate e quindi prive di connettività e comunque non presenti nel sito di Pomigliano".