Leonardo precipita fino a -5%, titolo sotto i 10 euro ai minimi dal 14 marzo

13 maggio 2019

MILANO (Finanza.com)

Seduta molto difficile per il titolo Leonardo che è stato anche sospeso a metà seduta per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo. Il titolo del colosso della Difesa è arrivato a cedere oltre il 5% con un minimo intraday a 9,518 euro. Si tratta dei livelli più bassi dallo scorso 14 marzo quanto il gruppo guidato da Alessandro Profumo diffuse i conti 2018 e la guidance 2019 che convinse il mercato e portò a un balzo del 13% in Borsa.Nell'ultimo mese il titolo Leonardo ha ceduto oltre il 10%. Da inizio 2019 il saldo rimane ampiamente positivo (+24%). Settimana scorsa Leonardo ha diffuso i dati del primo trimestre con ricavi pari a € 2,7 miliardi (+11,2%) e conferma della guidance 2019.