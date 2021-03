Leonardo: possibili M&A in Europa con le risorse da quotazione DRS (Ft)

Redazione Finanza 8 marzo 2021 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Leonardo potrebbe utilizzare le risorse derivanti dalla quotazione della controllata DRS per nuove acquisizioni in Europa. Lo rivela il Financial Times, secondo cui la quotazione di DRS con il conseguente cash- in derivante dalla cessione di una quota del capitale (oscillante tra il 30% e il 40%, che potrebbe valere intorno a 1 miliardo) verrebbe utilizzato per partecipare al consolidamento di settore a livello europeo. La fonte non fornisce però alcuna indicazione su potenziali target o su quale sia il segmento oggetto di potenziali M&A."Riteniamo che il principale candidato possa essere la divisione elettronica per la difesa e cyber security anche se non abbiamo indizi per ritenere che a breve possa concretizzarsi qualcosa", commentano oggi gli analisti di Equita confermando il giudizio su Leonardo al gradino Buy (acquistare) con target price di 8,8 euro. Intanto il titolo guidato da Alessandro Profumo segna a Piazza Affari un rialzo di quasi 1 punto percentuale scambiando a 6,81 euro.