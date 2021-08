Leonardo: possibile nuovo stop produttivo all'impianto di Grottaglie a causa dei piani di Boeing

Valeria Panigada 27 agosto 2021 - 14:21

MILANO (Finanza.com)

Lostop alla produzione dell'impianto pugliese di Grottaglie del gruppo Leonardo sarebbe stato prolungato di oltre un mese al 20 ottobre, a causa della revisione dei piani di produzione di Boeing (per la necessità di rilavorare delle componenti di un fornitore). Lo riportano fonti sindacali raccolte da Il Sole 24 Ore. In quello stabilimento, Leonardo produce le fusoliere per il B787. Questo impianto fa parte della sofferente divisione aerostrutture che nel 2020 ha generato 0,8 miliardi di fatturato (pari al 6% di gruppo) e 86 milioni di perdite a livello di Ebita. Nel 2021 il management ha previsto un free cash flow che assorba 350-400 milioni (la produzione a Grottaglie è ferma dal 9 luglio).