Leonardo: per stampa torna ipotesi quotazione DRS in autunno ma senza nuovi elementi (analisti)

Alessandra Caparello 23 giugno 2021 - 11:12

MILANO (Finanza.com)

Torna ancora l’ipotesi di quotazione di DRS. Citando fonti di mercato non precisate, secondo Milano Finanza, il periodo per la realizzazione dell’operazione ipotizzato sarebbe l’autunno, o comunque entro la fine dell’anno.Lo scorso 24 marzo, come ricorda Equita, Leonardo aveva annunciato il rinvio dell’IPO per le `avverse condizioni di mercato che non consentivano un’adeguata valutazione di DRS`, dichiarando che avrebbe rivalutato l’operazione quando le condizioni di mercato sarebbero state favorevoli ...`.Questo articolo non aggiunge molto rispetto ad un altro pubblicato il 10 giugno dallo stesso giornale con un contenuto simile dice Equita che non rileva elementi nuovi che rendano questo scenario più visibile.