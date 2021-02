Leonardo: partnership con O2 per opportunità da reti 5G all’industria della difesa e della sicurezza

simone borghi 8 febbraio 2021 - 14:45

MILANO (Finanza.com)

Leonardo e O2 (Telefónica UK) analizzeranno i vantaggi della tecnologia delle reti private 5G per la connettività industriale, la flessibilità, la produttività e la sicurezza delle attività manifatturiere e di fornitura di servizi.Le potenziali applicazioni della tecnologia 5G sicura agevolerebbero le capacità produttive della “fabbrica futura” di prossima generazione nella prospettiva della realizzazione di programmi con alti ritmi di attività come il Tempest, il futuro sistema aereo da combattimento UK che registra la collaborazione di Regno Unito, Italia e Svezia per lo sviluppo delle proprie capacità di difesa aerea.La partnership è la prima iniziativa annunciata dal nuovo Innovation and Technology Incubator Center di Leonardo in Scozia