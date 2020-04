Leonardo: ordini per eliambulanze AW169 da distretto sanitario Contea di Palm Beach in Florida

Daniela La Cava 21 aprile 2020 - 14:01

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha annunciato che il distretto sanitario della Contea di Palm Beach, Florida – in qualità di operatore di elisoccorso certificato dalla FAA (Federal Aviation Administration) basato nella parte meridionale dello Stato e conosciuto anche con il nome di Trauma Hawk – ha firmato un contratto per l’acquisto di due elicotteri AW169. Con più di 220 ordini per elicotteri AW169 effettuati da clienti di tutto il mondo per un’ampia gamma di missioni, questo modello è stato già scelto dagli operatori di pubblica utilità e di salvataggio in molti paesi tra cui Italia, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda e Stati Uniti.