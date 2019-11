Leonardo: offerta pubblica acquisto su obbligazioni in dollari con scadenza 2039 e 2040

Daniela La Cava 8 novembre 2019 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

Leonardo US Holding ha annunciato offerte pubbliche di acquisto sull’intero ammontare delle proprie obbligazioni “7.375% Guaranteed Notes due 2039” in circolazione e delle proprie obbligazioni “6.250% Guaranteed Notes due 2040” in circolazione garantite da Leonardo. In linea con il piano Industriale, incentrato anche sul perseguimento di una strategia finanziaria disciplinata, le offerte hanno "il fine di ridurre ulteriormente la spesa per interessi dovuta fino alla scadenza delle Obbligazioni 2039 e 2040 - si legge in una nota -. Il valore attuale netto (NPV) della transazione sarà significativamente positivo".