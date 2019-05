Leonardo: nuovo contratto da $977 mln per la controllata Usa DRS

simone borghi 30 maggio 2019 - 12:48

MILANO (Finanza.com)

Giornata di acquisti per Leonardo con il titolo che segna un rialzo del 3,5% a 9,76 euro, posizionandosi sul gradino più alto del Ftse Mib (+0,2%). A sostenere le quotazioni la notizia che la controllata statunitense LeonardoDRS si è aggiudicata una commessa da 977 milioni di dollari dalla Defense Information Technology Contracting Organization per la fornitura di un sistema di comunicazione satellitare destinato all’U.S. Special Operations Command. Il contratto avrà una durata massima di otto anni.L'ad di Leonardo, Alessandro Profumo, ha inoltre messo l’accento sulla forte crescita della controllata statunitense, che potrà beneficiare dell’aumento del budget per il settore militare Usa.