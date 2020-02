Leonardo: nuovo centro in Brasile per assistenza tecnica elicotteri in Sud America

Daniela La Cava 17 febbraio 2020 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

Per Leonardo nuovo centro in Brasile per l'assistenza tecnica per la flotta di elicotteri in Sud America. Il gruppo guidato da Alessandro Profumo ha annunciato il potenziamento delle proprie capacità di assistenza tecnica per la flotta elicotteristica sudamericana attraverso la costruzione di un nuovo Centro di Supporto a Itapevi, a 30 km da San Paolo. La nuova struttura, realizzata da Leonardo do Brasil su un’area di 79.000 mq, sarà completata nel quarto trimestre 2020. Fino ad allora, Leonardo garantirà la continuità dei servizi di assistenza ai clienti nell’area attraverso il centro attualmente basato a San Paolo.