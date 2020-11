Leonardo, nuovo accordo negli Usa per due elicotteri dedicati a trasporto medico

Valeria Panigada 5 novembre 2020 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha annunciato oggi che Life Link III, operatore statunitense di elisoccorso basato nel Minnesota e nel Wisconsin, ha firmato un contratto per un elicottero AW169 e per un AW109 Trekker per missioni di trasporto medico d’urgenza. Gli elicotteri permetteranno di fornire le cure necessarie ai pazienti durante il trasporto in volo nella regione di riferimento e la consegna è prevista nel quarto trimestre del 2021. Quest’ultima vendita contribuisce ad accrescere la presenza degli elicotteri di Leonardo nel mercato EMS (Emergency Medical Service) del Nord America, la cui flotta conta più di 110 macchine.