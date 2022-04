Leonardo: nuovi ordini e consegne di elicotteri per un valore complessivo di 256 mln

Redazione Finanza 1 aprile 2022 - 11:45

MILANO (Finanza.com)

Leonardo conferma la sua solida posizione sul mercato elicotteristico civile annunciando la recente vendita di 23 elicotteri di vari modelli per diversi operatori in Europa, Nord America e America Latina, per compiti di trasporto VIP/corporate, supporto all’industria energetica, ricerca e soccorso. Il valore complessivo degli ordini è di circa 256 milioni di euro, con consegne tra il 2022 e il 2023.Inoltre, alle vendite si aggiunge negli ultimi mesi anche l’introduzione di nuovi servizi grazie alla consegna di diversi elicotteri in vari paesi: in Giappone (trasporto passeggeri schedulato), Italia (trasporto charter) e Grecia (elisoccorso).