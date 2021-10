Leonardo: nuova linea di credito revolving per 2,4 mld€

Daniela La Cava 8 ottobre 2021 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha fatto sapere che la linea di credito ESG-linked Revolving Credit Facility sottoscritta è pari a 2,4 miliardi di euro ed è articolata in una tranche di 1,8 miliardi di durata pari a 5 anni e una tranche di 600 milioni di durata pari a 3 anni. La nuova linea di credito, spiega la società, sostituisce le due Revolving Credit Facilities esistenti, riducendo il costo complessivo della provvista a disposizione per le esigenze finanziarie del Gruppo ed estendendo la durata fino al 2026.In linea con la strategia di sostenibilità, alla base del piano industriale, e con il sistema di incentivazione di Leonardo, la linea di credito si lega per la prima volta a specifici indicatori Esg, tra cui la riduzione delle emissioni di CO2 attraverso l’eco-efficienza dei processi industriali e la promozione dell’occupazione femminile con lauree nelle discipline Stem. Tali parametri ESG contribuiscono inoltre al raggiungimento dei Sustainable Development Goals (SDG) che sono alla base di circa il 50% degli investimenti delgruppo.