Leonardo non fa prezzo in avvio: teorico -10% dopo rinvio Ipo Drs

Titta Ferraro 24 marzo 2021 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Teorico -10% a 6,57 euro per il titolo Leonardo che non riesce a far prezzo in avvio per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo. Pesa la notizia del rinvio dell'Ipo della controllata DRS a Wall Street. "Nonostante l'interesse degli investitori nel corso del roadshow, all’interno della fascia di prezzo definita, le avverse condizioni di mercato non hanno consentito un'adeguata valutazione di DRS", ha spiegato il gruppo, anticipando che un’Ipo verrà valutata nuovamente quando le condizioni di mercato saranno favorevoli e sarà possibile ottenere un debutto di successo con una valutazione appropriata del business.