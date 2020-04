Leonardo maglia nera del Ftse Mib, ma analisti sono fiduciosi su conti 1° trimestre

Redazione Finanza 22 aprile 2020 - 16:12

MILANO (Finanza.com)

Giornata difficile in Borsa per Leonardo che è arrivata a cedere oltre il 4% in area 5,95 euro. E' il peggior titolo oggi sul Ftse Mib e con il calo odierno azzera i guadagni da inizio mese riportando il saldo da inizio anno a un pesante -43%. Oggi Mediobanca Securities ha confermato outperform sul colosso della Difesa ritoccando però il prezzo obiettivo da 11 a 10,50 euro ritenendo comunque che Covid-19 non impatterà molto su ricavi e nuovi ordini del primo trimestre 2020. IL cda sui conti è in agenda il prossimo 7 maggio.