Leonardo: le industrie della difesa di Regno Unito e Italia collaboreranno sul Tempest

simone borghi 11 settembre 2019 - 12:51

MILANO (Finanza.com)

Le aziende leader nel settore della difesa del Regno Unito (BAE Systems, Leonardo UK, Rolls Royce e MBDA UK), insieme agli attori principali dell'industria italiana (Leonardo Italia, Elettronica, Avio Aero e MBDA Italia) hanno annunciato l'intenzione di collaborare alle attività relative al Combat Air System Tempest firmando una dichiarazione di intenti.La firma fa seguito all'impegno del Regno Unito e dei governi italiani verso una stretta collaborazione nell’ambito della difesa aerea, sia su prodotti come il Typhoon e l’F35, sia sul Tempest, il velivolo di nuova generazione annunciato dal Regno Unito. L'Italia e il Regno Unito hanno una lunga storia di successo in programmi internazionali quali il Tornado, il Typhoon e l’F-35.In previsione della firma di questo accordo, le industrie di Regno Unito e Italia hanno identificato molte le aree utili allo sviluppo di ulteriori sinergie, in particolare tra aziende come Leonardo e MBDA, già fortemente integrate nelle due nazioni.Alessandro Profumo ha dichiarato: “L'accordo di oggi è un passo fondamentale per questa iniziativa entusiasmante e di rilevanza strategica. Come amministratore delegato di Leonardo ho fiducia in questa collaborazione perché ogni giorno posso assistere ai risultati incredibili ottenuti dai nostri ingegneri britannici e italiani attraverso il loro lavoro di squadra. Le nostre due nazioni hanno una lunga storia di successo condiviso nei programmi internazionali e crediamo che lavorare insieme sul Tempest rafforzerà ulteriormente la base tecnologica e industriale di ciascun paese e ne svilupperà le competenze per garantire prosperità nei decenni a venire”.A Piazza Affari il titolo Leopoldo ha reagito bene alla notizia e ora sale del 2% a 11,7 euro, sovraperformando il Ftse Mib (+0,4%).