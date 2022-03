Leonardo, l'IPO di Drs non si farà a breve ma resta come un'opzione monitorata

Luca Losito 11 marzo 2022 - 11:05

Leonardo non concluderà nel breve l'operazione di IPO su Drs, pur restando pronta e interessata a portarla avanti. Ad annunciarlo è stato lo stesso AD della società."Continuiamo a monitorare il mercato, teniamo aggiornati tutti i documenti necessari, non è una questione di qualche settimana, continuiamo a monitorare e prenderemo una decisione quando il tempo sarà opportuno. Non ci sono novità da questo punto di vista". Lo ha detto l'amministratore delegato di Leonardo Spa, Alessandro Profumo, rispondendo alla domanda di un analista sul collocamento di una quota di minoranza di Drs nel corso della presentazione dei risultati 2021.