Leonardo investe nel primo drone a energia solare al mondo

Daniela La Cava 11 novembre 2019 - 14:25

MILANO (Finanza.com)

Leonardo investe in Skydweller Aero, start-up statunitense/spagnola specializzata in velivoli a pilotaggio remoto a energia solare. Lo si apprende in una nota del gruppo guidato da Alessandro Profumo. L'iniziativa porterà allo sviluppo e all’impiego del drone Skydweller, il primo velivolo pilotato a distanza a energia solare al mondo in grado di trasportare grandi carichi utili con capacità di persistenza in volo illimitata."In qualità di investitore e partner tecnologico chiave del progetto, Leonardo potrà espandere le suecapacità nei sistemi a volo autonomo di ultima generazione - caratterizzati da aerostrutture innovative, materiali ultraleggeri e tecnologie eco-compatibili - migliorando il vantaggio competitivo dell'azienda nel settore aerospaziale per i prossimi 20 anni", ha commentato Alessandro Profumo, a.d. del gruppo.