Leonardo: interrotto processo selezione partner per business automazione

Daniela La Cava 9 febbraio 2022 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha deciso di interrompere il processo di selezione del partner per il business di automazione, non potendo oggi individuare un soggetto in grado di assicurare un solido sviluppo futuro al polo genovese. "I numerosi soggetti, che hanno presentato un’offerta, non hanno garantito soddisfacimento alle imprescindibili condizioni e requisiti fissati da Leonardo per il futuro del business di automazione in termini di un progetto di lungo periodo e investimenti adeguati per la giusta valorizzazione delle tecnologie e delle competenze di automazione", spiega l'ex Finmeccanica in una nota.Leonardo sta conseguentemente lanciando un approfondito percorso di analisi per definire i necessariinterventi sull’organizzazione, la governance e i processi, nell’ottica di affrontare al meglio lo scenario competitivo del business automazione con una struttura di costi snella e la forte agilità operativa necessaria per il recupero della redditività ad oggi non soddisfacente.