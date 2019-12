Leonardo, inaugurata la nuova sala di controllo al Centro Spaziale del Fucino di Telespazio

Valeria Panigada 13 dicembre 2019 - 14:57

MILANO (Finanza.com)

Leonardo, attraverso la sua controllata Telespazio (67% Leonardo e 33% Thales), ha inaugurato oggi presso il Centro Spaziale del Fucino, in Abruzzo, la nuova sala di controllo LEOP (Launch and Early Orbit Phase), nucleo tecnologico per le delicate attività di messa in orbita e test dei satelliti. Il 17 dicembre il sistema gestirà la messa in orbita del satellite COSMO-SkyMed Second Generation. Dal 1996, dal Centro del Fucino sono state gestite operazioni per 50 satelliti. Telespazio è l’unico operatore privato in Europa in grado di gestire la delicata fase LEOP (Launch and Early Orbit Phase) di una missione satellitare. La nuova infrastruttura conferma l’impegno di Leonardo per presidiare l’intera catena del valore delle attività spaziali. “Il continuo investimento in tecnologie, capacità e infrastrutture per garantire operazioni spaziali sicure e efficaci, alla luce della forte crescita del settore, è un fattore indispensabile per consolidare la leadership di Leonardo nei servizi satellitari”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo.