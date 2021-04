Leonardo, inaugurata la Training Academy per elicotteri negli Stati Uniti

Redazione Finanza 29 aprile 2021 - 15:56

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha annunciato oggi un rafforzamento della sua presenza negli Stati Uniti, con l’apertura ufficiale della sua nuova Training Academy per elicotteri, situata nello stesso stabilimento produttivo di Filadelfia che include anche produzione e supporto tecnico per il mercato americano. La nuova struttura di addestramento di Filadelfia rientra in un investimento di 80 milioni di dollari, ha precisato il gruppo della Difesa, destinati alle attività operative negli Stati Uniti in risposta alla crescente domanda di formazione per piloti, membri degli equipaggi e tecnici addetti alla manutenzione in Nord e Sud America, attraverso soluzioni all’avanguardia nel campo della simulazione avanzata, della realtà aumentata e dell’intelligenza artificiale.“La nostra nuova Training Academy negli Stati Uniti contribuirà a servire il maggior mercato elicotteristico al mondo e farà parte di un processo continuo di avvicinamento al cliente e di crescita della nostra gamma di offerta", ha aggiunto Gian Piero Cutillo, Managing Director di Leonardo Elicotteri. La nuova struttura fornirà un’esperienza di formazione completa, comprendente corsi in classe, attività in ambiente virtuale e in volo reale, per i piloti e per i tecnici addetti alla manutenzione.