Leonardo in vetta al Ftse Mib, mercato apprezza acquisizione in Svizzera

Daniela La Cava 29 gennaio 2020 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

Movimenti rialzisti in Borsa per Leonardo all'indomani dell'acquisizione in Svizzera. A mercati chiusi il gruppo guidato da Alessandro Profumo ha fatto sapere di avere firmato un contratto con Lynwood (Schweiz) per acquisire il 100% della società elicotteristica svizzera Kopter Group AG (Kopter). Una decisione che permetterà a Leonardo di "rafforzare la sua leadership internazionale in campo elicotteristico, beneficiando dell’innovazione e delle nuove competenze di ingegneria sviluppate da un’azienda giovane e dinamica"."L'acquisizione non avrebbe impatti sulla struttura finanziaria in quanto sostituirà investimenti volti allo sviluppo di un nuovo elicottero monomotore già previsti nel Piano (all’interno dei capex)", commentano gli analisti di Equita che mantengono la raccomandazione di acquisto (rating buy) e il target price di 12,5 euro su Leonardo.Da un punto di vista strategico e industriale, gli esperti di Banca Imi giudicano "positivamente l'acquisizione", che "consentirà a Leonardo di entrare nel segmento degli elicotteri civili, in cui non è ancora presente e dove Airbus è il player principale". Banca Imi, che ha un rating add su Leonardo, ricorda che il gruppo annuncerà i conti 2019 il prossimo 12 marzo.Intanto a Piazza Affari il titolo Leonardo continua a salire, mostrando una crescita di oltre il 2% a 11,10 euro (sui massimi intraday).