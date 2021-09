Leonardo in testa al Ftse Mib, Profumo riaccende l'opzione Ipo per DRS

Titta Ferraro 6 settembre 2021 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

Fioccano gli acquisti su Leonardo, miglior titolo oggi sul Ftse Mib con +2,39% in area 7,124 euro. A dare slancio al titolo sono le dichiarazioni del ceo Profumo che hanno riacceso le attese per l'IPO di Drs. “Appena ci sono le condizioni di mercato per fare un'operazione di successo noi faremo un'operazione di successo” cos’ l'a.d. di Leonardo, Alessandro Profumo, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti di Cernobbio a proposito della quotazione della controllata americana Drs. “Avevamo fatto il filing per la quotazione, continuiamo ad aggiornarlo in modo continuativo, chiaramente tutto dipenderà dalle condizioni di mercato” continua Profumo.