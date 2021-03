Leonardo: guidance 2021 vede ricavi a 13,8-14,3 mld ed ebita a 1,075-1,125 mld

Titta Ferraro 10 marzo 2021 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

Leonardo stima l'Ebita 2021 tra 1,075 e 1,125 miliardi di euro, indicazioni leggermente superiori alla stima di consensus di 1,06 miliardi di euro. Il gruppo della Difesa indica poi ricavi per 13,8 – 14,3 mld, in crescita rispetto al 2020 grazie all’apporto dei nuovi ordinativi e allo sviluppo di attività a portafoglio su programmi militari/governativi, in particolare EFA Kuwait; Il consensus in questo caso era di 13,95 miliardi di euro. Leonardo vede gli ordini a circa 14 miliardi di euro. Infine, l'indebitamento netto di gruppo è indicato a circa 3,2 mld assumendo nessun pagamento del dividendo per l’esercizio 2020 e in assenza di operazioni straordinarie.