Leonardo fornirà servizi di addestramento elicotteristico a governo Usa

Valeria Panigada 6 settembre 2019 - 15:59

Leonardo ha firmato un accordo di collaborazione con CAE USA per offrire soluzioni per l’addestramento in campo elicotteristico dedicate al governo degli Stati Uniti. L’accordo, che raffoza la collaborazione tra le due aziende in questo settore, punta a fornire pacchetti completi e personalizzati comprendenti elicotteri, simulatori e corsi a operatori governativi Usa e a clienti export del paese.