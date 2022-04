Leonardo: fondazione Med-Or firma accordo di collaborazione con il Libano

Giulio Visigalli 12 aprile 2022 - 17:48

MILANO (Finanza.com)

La Fondazione di Leonardo Med-Or ha sottoscritto un Memorandum of Understanding con il Ministero degli Esteri e degli Emigrati della Repubblica Libanese. L'accordo sottoscritto oggi riguarda i principali settori in cui la fondazione è impegnata dall'insegnamento della lingua italiana al sostegno all'alta formazione, attraverso l’erogazione di borse di studio e corsi di formazione professionale.L’accordo è stato sottoscritto dal Presidente di Med-Or Marco Minniti e da S.E. Mira Daher Ambasciatore della Repubblica Libanese in Italia.