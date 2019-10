Leonardo, firmato contratto di distribuzione elicotteri civili per il Sudafrica

Valeria Panigada 22 ottobre 2019 - 15:57

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha annunciato oggi la firma di un accordo di distribuzione per il mercato degli elicotteri civili in Sudafrica con Absolute Aviation Group. L'accordo, che in futuro potrebbe estendersi anche ad altri paesi dell'Africa meridionale, comprende cinque modelli (AW119Kx, AW109 GrandNew, AW109 Trekker, AW169 e AW139).Absolute Aviation Group ha anche firmato un contratto per un monomotore AW119Kx e un bimotore AW109 Trekker, con l'impegno di acquistare ulteriori unità dei vari modelli nei prossimi due anni. Le consegne dei due elicotteri appena acquistati sono previste nel 2020.