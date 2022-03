Leonardo: firmato contratto acquisizione C-27J per la Slovenia

Redazione Finanza 31 marzo 2022 - 13:20

MILANO (Finanza.com)

Leonardo e la direzione degli armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilità, del segretariato generale della Difesa/direzione nazionale degli armamenti, hanno firmato ieri il contratto di acquisizione per la fornitura al ministero della Difesa sloveno di un velivolo C-27J Spartan,attrezzature addizionali per operazioni aero-mediche, servizi addestrativi e supporto logistico integrato per la durata di due anni. Lo rende noto Leonardo in un comunicato nel quale indica che il contratto segue l'accordo Governo Italia-Slovenia (G2G) firmato dal ministro della Difesaitaliano, Lorenzo Guerini, e da quello sloveno, Matej Tonin, lo scorso 17 novembre 2021, ed è finalizzato a rafforzare la collaborazione bilaterale tra i due paesi.