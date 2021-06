Leonardo, firmato accordo per l’acquisizione del controllo di Alea

Valeria Panigada 8 giugno 2021 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha firmato un accordo per l’acquisizione del 70% del capitale sociale di Alea, società specializzata in software di comunicazione mission and business critical, con opzione per una successiva acquisizione del residuo 30% del capitale. L’operazione, i cui dettagli finanziari non sono stati precisati, rafforzerà il portafoglio di Leonardo nelle comunicazioni professionali, settore caratterizzato da una forte evoluzione e integrazione con soluzioni a banda larga. In particolare, l’acquisizione di Alea consentirà di integrare nel portafoglio di Leonardo una nuova soluzione dedicata alle comunicazioni operative del settore ferroviario in vista della digitalizzazione del trasporto su rotaia. Il closing dell’operazione è soggetto all’avveramento di determinate condizioni sospensive ed è previsto nel corso del terzo trimestre dell’anno.