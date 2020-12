Leonardo: finanziamento da 200 mln da Bei per sviluppo tecnologico

Daniela La Cava 14 dicembre 2020 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Leonardo e la Banca Europea per gli Investimenti (Bei) hanno firmato un contratto di finanziamento per 200 milioni di euro. Il prestito è finalizzato a sostenere i progetti d’investimento previsti nel piano industriale del gruppo assicurando, in un generale contesto di emergenza causato dal Covid-19, un incremento del supporto concesso da Bei agli investimenti inclusi nel progetto di finanziamento sottoscritto il 29 novembre 2018 portando così la quota finanziata da 300 milioni a 500 milioni."Questo ulteriore finanziamento è, in questo momento, un contributo importante per sostenere lo sviluppo di prodotti e tecnologie sempre più innovativi volti ad incrementare l’efficienza dei nostri stabilimenti, ottimizzare gli assetti di produzione e rafforzare la nostra competitività nel settore", ha commentato Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo.