Leonardo: finalizzata l’acquisizione del 25,1% della tedesca HENSOLDT

simone borghi 3 gennaio 2022 - 18:04

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha finalizzato oggi l’acquisizione da Square Lux Holding II (società controllata da fondi assistiti da Kohlberg Kravis & Roberts & Co.) della partecipazione del 25,1% di HENSOLDT, società leader in Germania nel campo dei sensori per applicazioni in ambito difesa e sicurezza, al prezzo di 606 milioni di euro. L’operazione è un importante passo che contribuisce a realizzare l’obiettivo strategico di acquisire una posizione di leadership nel mercato europeo dell’Elettronica per la Difesa, come definito nel Piano “Be Tomorrow – Leonardo 2030”, e riflette la determinazione di Leonardo di essere protagonista del processo di consolidamento in corso, anche in vista dei futuri programmi di cooperazione a livello continentale.