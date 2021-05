Leonardo ed Ericsson: intesa per sviluppare soluzioni 5G per industria e pubblica sicurezza

Redazione Finanza 25 maggio 2021 - 14:54

Ericsson e Leonardo hanno avviato una collaborazione per esplorare e sviluppare soluzioni 5G e nuovi modelli di business per applicazioni che spaziano dall'industria, alla sicurezza pubblica, alle infrastrutture critiche. Lo si apprende in un comunicato congiunto nel quale si precisa che l'accordo, di portata sia domestica sia internazionale, mira a promuovere soluzioni che consentano alle industrie di trasformare le proprie operazioni, aumentare la sicurezza e la protezione e fornire prodotti e servizi innovativi.La collaborazione vedrà Ericsson e Leonardo condividere capacità e competenze di ricerca e sviluppo che abbracciano la sicurezza informatica, le reti e i servizi 5G. La partnership riguarderà anche la cyber security, laddove le minacce informatiche stanno diventando sempre più complesse, in particolare per le infrastrutture critiche strategiche."L'accordo mette insieme due grandi operatori, rispettivamente nella tecnologia 5G e nella sicurezza informatica, per accelerare la fornitura di comunicazioni più efficaci, sicure e affidabili. Questo andrà a vantaggio delle comunità, delle organizzazioni pubbliche e private, permettendo loro di sentirsi piùsicure e protette, come tracciato negli obiettivi del piano strategico della nostra azienda 'Be Tomorrow - Leonardo 2030'", commenta Enrico Savio, chief strategy & market intelligence officer di Leonardo.