Leonardo ed Elettronica insieme per sostenere crescita capacità sovrane nazionali

Daniela La Cava 3 novembre 2021 - 12:09

MILANO (Finanza.com)

Leonardo e Elettronica hanno siglato un accordo che si propone di consolidare la cooperazione strategica di lungo periodo tra le due aziende a sostegno della crescita delle tecnologie sovrane. Le aziende, sulla base della complementarietà delle rispettive competenze distintive, svilupperanno congiuntamente soluzioni e offerte per rispondere in modo efficace alle crescenti sfide che si prospettano sui mercati nazionale, europeo e internazionale."Grazie all’accordo sarà possibile raggiungere un significativo miglioramento nella sinergia industriale e propositiva tra i due principali player nel settore Difesa & Sicurezza domestico - sottolinea Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo - per fornire ai clienti le migliori soluzioni possibili. La sigla della partnership è volta al consolidamento e rafforzamento del core business di Leonardo, in linea con le direttrici che guidano il piano strategico di crescita sostenibile di lungo termine Be Tomorrow 2030".