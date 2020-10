Leonardo ed ENAV: intesa per soluzioni innovative per utilizzo più efficiente degli elicotteri

simone borghi 6 ottobre 2020 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ed ENAV hanno firmato una Lettera d’Intenti (LoI) per definire soluzioni innovative per un utilizzo più efficiente degli elicotteri nello spazio aereo civile, all’insegna di digitalizzazione, sostenibilità e sicurezza. I partner lavoreranno alla definizione di soluzioni, procedure e standard che miglioreranno la fruizione dello spazio aereo e che saranno applicabili sia in Italia che all’estero. La collaborazione segna un importante passo avanti nell’evoluzione e nel rinnovamento delle infrastrutture dedicate alla navigazione aerea per servizi di trasporto, supporto alle popolazioni e tutela ambientale. Le caratteristiche tecnologiche degli elicotteri di Leonardo che si distinguono per innovazioni nella maggior precisione nel volo, nell’avvicinamento e nell’atterraggio, specialmente in condizioni meteo complesse, rappresentano la soluzione ideale per le procedure di navigazione satellitare innovative realizzate da ENAV.