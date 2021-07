Leonardo e Soccorso Alpino: rinnovato accordo per sviluppo congiunto di nuove capacità

Redazione Finanza 9 luglio 2021 - 16:44

MILANO (Finanza.com)

È stato rinnovato oggi l'accordo fra Leonardo e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), siglato per la prima volta nel dicembre 2016 e riproposto per i prossimi tre anni. Lo si apprende in un comunicato congiunto nel quale si indica che l'accordo di collaborazione triennale e rinnovabile prevede la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto. "Questo - spiega ancora la nota - favorirà uno scambio di informazioni finalizzato ad un’attenta valutazione delle specifiche tecniche dei modelli di elicottero di Leonardo dedicati al soccorso, dei loro equipaggiamenti di missione e della configurazione della cabina, in modo da accrescerne ulteriormente efficienza ed efficacia".