Leonardo domina sul Ftse Mib con +9%, Drs verso Ipo a valutazioni sopra le attese

Titta Ferraro 19 febbraio 2021 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Protagonista assoluta di giornata è stata Leonardo, arrivata a guadagnare il 10% circa a 6,57 euro nel corso della seduta sulla scia delle indiscrezioni che vedono in rampa di lancio l’Ipo di Drs, la controllata statunitense specializzata nella tecnologia per la difesa. Stando a quanto riporta oggi Il Messaggero, a metà della prossima settimana il CdA di Leonardo darà il via all’operazione che potrebbe aver luogo in tempi molto brevi. Rispetto alla originaria deadline di giugno, lo sbarco di Drs a Wall Street potrebbe avvenire già nel mese di marzo. Il collocamento dovrebbe riguardare una quota del 40% del capitale attraverso un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione (Opvs) con il 60% del flottante che deriverebbe dalla cessione di azioni e il resto da aumento di capitale. La valutazione di Drs si aggirerebbe sui 3,5 mld (il 100% di DRS venne acquisito nel 2008 dall'allora Finmeccanica nel 2008 per 3,4 mld). "Se confermato il deal a questa valutazione sarebbe molto positivo (a prescindere da considerazione sullo sconto holding applicabile)", argomenta Equita SIM. DRS da sola rappresenterebbe quasi l'intera market cap di Leonardo.