Leonardo: dipartimento difesa Usa conferma opzioni per 36 TH-73A

Redazione Finanza 22 dicembre 2021 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

Il dipartimento della difesa statunitense ha confermato le opzioni per ulteriori 36 elicotteri TH-73A. In una nota si legge che "Leonardo accoglie con soddisfazione l’annuncio del dipartimento della difesa Usa con il quale, nell’ambito del programma per la realizzazione del nuovo sistema di addestramento avanzato per la U.S. Navy di cui è responsabile AgustaWestland Philadelphia, vengono esercitate le opzioni per ulteriori 36 elicotteri TH-73A, con relative parti di ricambio, per un valore di 159,4 milioni di dollari".