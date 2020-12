Leonardo: davinci-1, il nuovo supercomputer di Leonardo

Daniela La Cava 2 dicembre 2020 - 13:07

MILANO (Finanza.com)

Colnome di battesimo davinci-1, è nato il nuovo supercomputer di Leonardo installato nella Torre Fiumara di Genova. Lo si apprende in una nota dell'ex Finmeccanica nella quale si indica che è stato subito inserito tra i primi 100 supercomputer al mondo, secondo la classifica TOP 500, e sul podio del settore A&D (Aerospazio & Difesa), davinci-1 è realizzato con la partnership tecnologica di Atos e vanta acceleratori di ultima generazione NVidia A100. La società spiega inoltre che il nuovo supercomputer "conterà su una batteria di oltre 100 unità di supercalcolo, per una potenza di calcolo complessiva superiore a 5PFlops – 5 milioni di miliardi di operazioni in virgola mobile al secondo – con una rete ad alte prestazioni e un sistema di archiviazione realizzato da DDN, dotato delle più recenti tecnologie hardware e software, per una capacità di memorizzazione dell’ordine dei 20Pbyte (20 milioni di Gigabyte)".