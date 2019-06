Leonardo: dal caso UK - Arabia Saudita possibili ripercussioni sui contratti futuri (analisti)

Alessandra Caparello 21 giugno 2019 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Al momento in calo a Piazza Affari il titolo Leonardo che scende dello 0,18%. Una sentenza della corte d'appello di Londra ha deciso che il Regno Unito deve valutare se il governo saudita abbia violato la legge internazionale sui diritti umani nella sua campagna militare nello Yemen prima che vengano approvati ulteriori vendite di armi al regno del Golfo.Secondo gli analisti di Equita, che conferma il giudizio buy con prezzo obiettivo di 12,5 euro, questa decisione non sospende i contratti in corso, ma potrebbe avere ripercussioni su quelli futuri. “In particolare Bae Systems è prime contractor per l'esportazione in Arabia Saudita di 48 Eurofighter del valore di 5 miliardi di sterline – dicono gli analisti - il memorandum di understanding è stato firmato, ma non ancora finalizzato. Il pro-quota di Leonardo stimiamo valga oltre 1,5 miliardi di euro".