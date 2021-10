Leonardo crolla fino a -7%, pesano rumor su componenti difettose Boeing 787

Redazione Finanza 14 ottobre 2021 - 17:17

Improvviso tonfo nel pomeriggio per il titolo Leonardo, arrivato a cedere in questo ultimo scorcio di seduta quasi il 7% a 6,666 euro. A pesare sono le indiscrezioni riportate dalle maggiori agenzie stampa internazionali secondo cui il gruppo aerospaziale italiano è il fornitore che ha segnalato a Boeing il difetto di fabbricazione di alcune componenti in titanio dei Boeing 787 prodotte nel corso degli ultimi tre anni.