Leonardo crea la Cyber & Security Academy con sede a Genova, polo di formazione per la sicurezza informatica

Redazione Finanza 4 aprile 2022 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

La minaccia cyber rappresenta uno dei fattori di massima criticità per la sicurezza di un paese. Nel 2021 sono stati registrati oltre 2mila attacchi gravi nel mondo, con un costo globale di 6 trilioni di dollari. L’Italia è il terzo paese più colpito al mondo da attacchi ransomware. In questo contesto è nata la Cyber & Security Academy di Leonardo, un nuovo polo di alta formazione per la sicurezza informatica.Con sede principale e Genova, l'accademia avrà la capacità di erogare corsi e seminari in Italia e all’estero attraverso diverse strutture presenti sul territorio. Obiettivo del percorso formativo è quello di rendere la sicurezza cyber un tema sistemico di tutte le organizzazioni come difesa, pubblica amministrazione, infrastrutture critiche e imprese, così da supportarle alla transizione digitale.