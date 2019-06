Leonardo, contratto per due elicotteri AW169 alla belga NHV Group

Valeria Panigada 19 giugno 2019 - 13:26

MILANO (Finanza.com)

Altro contratto nel settore elicotteri per Leonardo. Il gruppo ha firmato un contratto per due AW169 con il gruppo belga NHV, tra le aziende leader nei servizi elicotteristici in Europa. Gli elicotteri, la cui consegna è prevista tra il 2019 e il 2020, saranno utilizzati per effettuare operazioni di trasporto offshore nel Regno Unito e nel Mare del Nord. Quest'ultimo ordine porta il numero totale di AW169 acquistati da NHV Group a cinque, con i primi tre elicotteri già in servizio in Norvegia a supporto delle attività portuali, sotto la gestione della controllata Airlift AS. Il contratto segna anche l'ingresso dell’AW169 nel mercato europeo del trasporto di personale su piattaforme e infrastrutture del settore Oil&Gas.