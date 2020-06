Leonardo, contratto nella logistica aeroportuale per l’aeroporto di Francoforte

Valeria Panigada 11 giugno 2020 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Leonardo si rafforza nel settore della logistica aeroportuale con un contratto per fornire un sistema di gestione bagagli per l’aeroporto internazionale di Francoforte sul Meno, primo hub in Germania e terzo in Europa con circa 70 milioni di passeggeri (dati 2019). Nel dettaglio, Leonardo sarà responsabile della gestione complessiva del progetto, dal design all’integrazione di smistamento bagagli per il nuovo molo G del Terminal 3, attualmente in costruzione. Il molo, una volta operativo, supporterà inizialmente una capacità di circa 5 milioni di passeggeri all'anno. La società fornirà una soluzione completa dotata di un sistema di smistamento integrato con funzioni di sicurezza avanzate.