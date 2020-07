Leonardo: contratto negli Usa per l’elicottero AW119 per elisoccorso

Daniela La Cava 7 luglio 2020 - 15:54

MILANO (Finanza.com)

Leonardo comunica al mercato che l’operatore di elisoccorso statunitense Life Link III ha ordinato un elicottero AW119 dotato di certificazione americana FAA IFR (Federal Aviation Administration, Instrument Flight Rules) che gli consente di operare secondo le regole del volo strumentale. Il contratto prevede inoltre l’opzione di acquisto in futuro di una seconda unità.Il nuovo elicottero si aggiungerà alla flotta esistente di dieci AW119Kx utilizzati per il trasporto medico d’emergenza in Minnesota e Wisconsin con oltre 21mila ore di volo accumulate. La consegna dalla linea di assemblaggio finale degli AW119, basata a Philadelphia, è prevista per il terzo trimestre del 2021. Leonardo spiega che il contratto segna la prima vendita di un AW119, con certificazione IFR emessa dalla FAA, nel mercato civile e dei compiti di servizio medico di emergenza (EMS – Emergency Medical Service).