Leonardo: contratto in Messico per l’elicottero AW169 per trasporto VIP/corporate

MILANO (Finanza.com)

L’elicottero di nuova generazione AW169 entra sul mercato VIP/corporate messicano. Lo rende noto oggi Leonardo che così si rafforza nel mercato degli elicotteri VIP bimotore di cui l’Azienda detiene già una quota del 40% a livello mondiale.Un operatore privato messicano introdurrà in servizio quest’anno un elicottero leggero-intermedio AW169, caratterizzato da una configurazione altamente personalizzata che combina i più elevati standard di qualità e confort e beneficia dell'eccezionale spazio in cabina tipica del modello. L’AW169 offre agli operatori nel paese una maggiore capacità di carico, più spazio in cabina e maggiore confort (può ospitare fino a dieci passeggeri nell’ampia e comoda cabina, dotata di una vasta gamma di equipaggiamenti personalizzati e sistemi di intrattenimento. L’elicottero è alimentato da una coppia di motori Pratt&Whitney PW210A in grado di garantire, mentre la macchina è a terra, il funzionamento continuo di sistemi come climatizzazione e radio mantenendo i rotori fermi.